Дантес замилував солодкими поцілунками з Кацуріною на тлі гір, з якою відпочиває в Карпатах

Володимир Дантес і Даша Кацуріна

Реклама

Український співак Володимир Дантес замилував солодкими поцілунками з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Зокрема, виконавець поділився, як минають їхні вихідні. Парочка вирішила відпочити та поїхала подалі від міста. Закохані гайнули до Карпат. Володимир Дантес опублікував трішки світлин з їхнього відпочинку. Зокрема, артист показав солодкі поцілунки з Дашею Кацуріною на тлі гір.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна / © instagram.com/volodymyrdantes

До речі, закохані перебувають в Карпатах не самі. Компанію їм склали близькі друзі. Володимир Дантес ділиться, що неабияк тішиться тому, що має можливість провести вікенд в горах із найближчими йому людьми.

Реклама

"Велике щастя — мати можливість вирватися на вікенд із близькими. Карпати закохують щоразу: це цілюще повітря, гори, свійські тварини обабіч дороги, ніби вписані якимось загадковим митцем у цю дивовижну природу. І, звісно, щасливі очі коханої з улюбленою усмішкою, яка не сходить з обличчя", - ділиться виконавець.

Володимир Дантес у Карпатах / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно Даша Кацуріна ділилася фото з Володимиром Дантесом. Бізнесвумен показувала, як вони проводили час з її батьками в заміському маєтку.