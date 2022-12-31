Дантес записав сімейне відео з мамою та привітав фанів з прийдешнім Новим роком

Ведучий та стендапер Володимир Дантес записав сімейний ролик та привітав прихильників із прийдешнім Новим 2023 роком.

Так, знаменитість опублікував коротке відео, де разом з мамою Марією Олексіївною бажає фанам приємних та щасливих свят.

"Ми з мамою вітаємо всіх з Новим роком. Вам усмішок, зустрічайте з коханими людьми і будьте поруч з рідними. З Новим роком", - зазначив Дантес.

Артист також поділився, що 2022 рік змінив його та зняв зі всіх маски. Володимир подякував ЗСУ за захист країни та додав, що вірить у скорішу перемогу України.

"Я вирішив зняти це відео без фільтрів, без підбирання слів, не перезнімаючи, а так - як є. Бо 2022 рік зняв усі фільтри з людей. Біля мене тільки ті люди, серед яких я можу бути вільним. Дякую Всесвіту, що я українець! Віримо в ЗСУ і в нашу перемогу вже таку близьку!" – додав Дантес.

Нагадаємо, зірки українського шоубізнесу привітали читачів сайту ТСН.ua з прийдешніми новорічними святами. Також знаменитості розповіли, як зустрічатимуть Новий 2023 рік.

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