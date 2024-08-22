Дантес заступився за Klavdia Petrivna і наїхав на зірок, які розсекречують її ім'я: "Ви кончені"

Український співак Володимир Дантес наїхав на публічних людей, які розкривають ім'я співачки Klavdia Petrivna, яка ховає своє обличчя під маскою.

За словами виконавця, образ Klavdia Petrivna – це цікавий та новий кейс для українського шоубізнесу. Музикантові подобається загадка у співачці, а також її творчість. Однак Дантеса обурюють публічні люди, які розсекречують ім'я виконавиці. Артист не розуміє, задля чого це робиться, адже це, на його думку, ставить хрест на всю ту колосальну працю, яку Klavdia Petrivna вклала в свій медійний образ.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Хотів давно сказати, але зараз згадав, коли читав музичні новини про Klavdia Petrivna. Це крутий кейс, який є в нашому шоубізнесі, крута музика, загадка і все таке інше. Але що мене бісить, так це всі "музичні критики", хто називає себе "музичними експертами". Якщо ви знаєте, хто це така, до того ж з таким надмінним їб**ом ви кажете: "Це Соломія, я знаю, я давно з нею спілкувався". Та якого х*ра ви руйнуєте загадку? Щоб що? Щоб зруйнувати те, що людина довго робила і придумувала. Ви кончені!"- обурився співак.

Володимир Дантес додав, що вгадувати, хто ховається під маскою, це цікаво. Однак, розсекречувати – це вже занадто. Мовляв, в образ Klavdia Petrivna було вкладено чимало коштів, праці, ідей, а публічні люди просто беруть і це все руйнують. Дантесові неабияк прикро, що деякі зірки не поважають роботу інших.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Гратися у відгадування – це завжди прикольно. Але якщо ви давно варитеся в цьому, називаєте себе експертами, критиками, ви ж знаєте, чого вартує це все, скільки грошей вкладено. Соломія це, не Соломія, взагалі не важливо хто, але ви ще й показуєте обличчя людини, яка, можливо, Klavdia Petrivna. Просто, вам так все одно на працю людини! Прикро, що ви такі люди", - додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna випустила дуетну пісню з Машею Кондратенко, яка отримала назву "Їде дах". Користувачі замітили цікаву деталь у кліпі, яка вказує на те, хто ж може ховатися під маскою загадкової співачки.

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