Дантес засвітив повністю голу Кацуріну і насмішив кумедним привітанням з 8 Березня

Артист показав, як вітав кохану зі святом.
Український співак Володимир Дантес насмішив кумедним привітанням з 8 Березня.
Артист опублікував в Instagram гумористичний ролик. На відео виконавець у жартівливій формі продемонстрував, в чому різниця, коли з 8 Березня вітає "хлопчик" та "чоловік".
На перших кадрах Володимир Дантес зайшов до ванної кімнати з букетом білих троянд. Артист показав, як дарував квіти коханій. Щоправда, тієї миті Даша Кацуріна була повністю голою. Як жартівливо зазначив виконавець, саме так зі святом вітає "хлопчик".
На інших кадрах Володимир Дантес та Даша Кацуріна були на мийці. Бізнесвумен саме мила автівку, коли співак звернувся до неї зі словами: "Дашо, з 8 Березня". Виконавець жартівливо зазначив, що так зі святом вітають "чоловіки".
Зазначимо, Даша Кацуріна й сама не проти іноді потішити підписників пікантним контентом. Нещодавно бізнесвумен публікувала відверті фото у самих лише колготках та кофтинці і спричинила справжній фурор у Мережі.
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