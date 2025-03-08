Дантес засвітив повністю голу Кацуріну і насмішив кумедним привітанням з 8 Березня

Український співак Володимир Дантес насмішив кумедним привітанням з 8 Березня.

Артист опублікував в Instagram гумористичний ролик. На відео виконавець у жартівливій формі продемонстрував, в чому різниця, коли з 8 Березня вітає "хлопчик" та "чоловік".

На перших кадрах Володимир Дантес зайшов до ванної кімнати з букетом білих троянд. Артист показав, як дарував квіти коханій. Щоправда, тієї миті Даша Кацуріна була повністю голою. Як жартівливо зазначив виконавець, саме так зі святом вітає "хлопчик".

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

На інших кадрах Володимир Дантес та Даша Кацуріна були на мийці. Бізнесвумен саме мила автівку, коли співак звернувся до неї зі словами: "Дашо, з 8 Березня". Виконавець жартівливо зазначив, що так зі святом вітають "чоловіки".

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Зазначимо, Даша Кацуріна й сама не проти іноді потішити підписників пікантним контентом. Нещодавно бізнесвумен публікувала відверті фото у самих лише колготках та кофтинці і спричинила справжній фурор у Мережі.

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