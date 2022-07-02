Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки

Дантес заявив, що після розлучення з Дорофєєвою більше не хоче мати публічні стосунки

Відомий співак Володимир Дантес зізнався, що після розлучення з Надею Дорофєєвою він не хоче мати публічні стосунки.

Як зазначив виконавець, це були його другі публічні стосунки, тому тепер він триматиме особисте подалі від людських очей.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ЗооПатруль".

"Думаю, я більше не бавитимуся тим, щоб розповідати про щось особисте. Я не буду це приховувати, але так, як раніше, теж не хочу робити", – поділився знаменитість.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

На початку війни Дантес два тижні жив один вдома. Виконавець закрився від світу та ні з ким не бачився. Саме за цей час він для себе зрозумів, що не хоче бути самотнім.

"Я взяв все від самотності, що лише можна: тугу, біль, натхнення. Я зрозумів, що більше ніколи в житті не хочу бути один", – додав він.

Зауважимо, у березні цього року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Подружжя вирішило розійтися ще до початку повномасштабної війни. Пара була разом протягом 10 років, із них 6 – у шлюбі.

Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою заспівав про тяжку розлуку з коханою. Цю композицію він написав, коли його житті був складний період.

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