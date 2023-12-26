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Дантес здивував своїм новим образом з ідеально випрямленим волоссям: "Найкраще перевтілення в Гоголя"

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
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Дантес здивував своїм новим образом з ідеально випрямленим волоссям: "Найкраще перевтілення в Гоголя"

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

З новою зачіскою артист постав у благодійному ролику.

Український шоумен Володимир Дантес показав результати свого новорічного перевтілення.

Зокрема, артист наважився на зміни зачіски задля знімань у благодійному ролику. Дантес у своєму фотоблогу показав, який має вигляд без своїх скуйовджених кучерів. Тим самим він жартівливо відповів хейтерам, які часто просять його доглядати за своїм волоссям.

Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / Фото: instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / Фото: instagram.com/vladimirdantes

До того ж у ролику знялися друзі та колеги Володимира. Відомі блогери Василь Байдак і Антон Тимошенко. Разом з коміками вони написали жартівливу пісню. Зокрема, знаменитості в гумористичній формі наголосили на важливості донатів.

Володимир Дантес у благодійному ролику / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / Фото: instagram.com/vladimirdantes

На деяких кадрах також можна було помітити оголений живіт співака. Дантес причепив собі на пуп бантик і почав танцювати.

Володимир Дантес у благодійному ролику / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / Фото: instagram.com/vladimirdantes

У коментарях прихильники були в захваті від такої оригінальної ідеї оголосити про благодійний збір. У відповідь на кумедний ролик вони також почали жартувати про вигляд Дантеса.

  • Володя з Васею схожі, як брати. Ви запитували у своїх батьків?
  • Одна зачіска Дантеса вартує донатів
  • Це найкраще перевтілення в Гоголя!
  • Хлопці! Ви розкішні! Дякуємо за творчість і бантик на животику!

Таким чином артисти відкрили різдвяний збір на 3 млн грн на потреби військових. Так хлопці назбирали кошти на дрони й пікапи.

Володимир Дантес у благодійному ролику / © instagram.com/vladimirdantes
Володимир Дантес у благодійному ролику / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Дата публікації
Перегляди
970
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