Дантес здивував долею виграних 100 тис. доларів із "Фабрики зірок": "Найдурніше, що міг дозволити"

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Реклама

Український співак Володимир Дантес поділився подробицями того, як розпорядився грошима після перемоги у «Фабриці зірок-2», та згадав найімпульсивніші покупки, які досі викликають у нього сміх.

Після фіналу шоу Володимир отримав 100 тисяч доларів, які на той час здавалися величезною сумою. Більшу частину він інвестував у зйомки свого кліпу, а решту витратив на речі, без яких міг би цілком обійтися.

«Ми зняли кліп, а на гроші, які залишилися, у мене було 10 тисяч доларів. Перше, що я купив, — плойку для волосся, постіль і фен. Оце було найдурніше, що я міг собі дозволити», — сміється Володимир на радіо Maximum FM.

Реклама

Він зізнався, що ці покупки були скоріше емоційним поривом, ніж продуманою інвестицією. Музикант каже, що зараз ставиться до грошей обережніше, але той період залишився у пам’яті як веселий досвід молодості.

«Якби мені пропонували участь у шоу „Холостяк“, я б точно відмовився. Навіть якщо б платили так само, як Тарасу Цимбалюку на 'Холостяку-14', я б не погодився», — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Дантес на тлі чуток про розставання з Кацуріною зробив зізнання про особисте життя.