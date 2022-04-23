Дантес зізнався, чи офіційно розлучений з Дорофєєвою та чи досі її кохає

Український співак та шоумен Володимир Дантес розповів про розлучення з артисткою Надею Дорофєєвою.

Зіркова пара оголосила про розрив місяць тому.

Як поділився знаменитість у програмі "Слава+" рішення вони ухвалили ще наприкінці січня, після спільної відпустки в Мексиці.

"Це не відбувається так, що ось прокинувся і все – розлучаємося. Це місяць за місяцем. Круто, що ми розмовляли дуже багато. Говорили про те, як ми почуваємося поряд одне з одним, що змінилося. І десь наприкінці січня ми вирішили, що ми розходимося, на початку лютого я орендував квартиру і переїхав. 1 березня ми хотіли всім красиво розповісти, зробити вечірку. Все пішло не так, як ми планували, – розповів Дантес.

Також Володимир зазначив, що поки що екси офіційно не розлучилися. Зірки вважають, що наразі це не в пріоритеті і всіх все влаштовує.

instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, знаменитість відповів, чи кохає колишню.

"Я, напевно, люблю, тому що дивно було б стільки місяців кохати. У мене є прекрасне життя. Якби хтось з нас кохав, то це було б нечесно і ми б не змогли жити нормальним життям далі. Якщо ви зрозуміли в один момент, що ви не кохаєте одне одного, а любите – ви стали близькими друзями, поважаєте одне одного і не хочете нас**ти в цю історію, то розійдіться або зробіть паузу. Тож, я її люблю, але не думаю, що кохаю", – зазначив він.

Артист ще розповів, що вирішив залишити їхній спільний будинок Наді. Втім, пара хоче його продати, адже "жити в ньому, ні він, ні вона не зможуть".

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Дантесом та відповіла, чи готова до нових стосунків. Хоч пара вже не разом, Вова й Надя поважають одне одного та залишилися друзями.

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