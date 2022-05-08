Дантес зізнався, що його сестра-росіянка хоче змінити громадянство: "Каже, що не хоче цей паспорт"

Дантес зізнався, що його сестра-росіянка хоче змінити громадянство: "Каже, що не хоче цей паспорт"

Український ведучий та співак Володимир Дантес розповів про своїх родичів та друзів з Росії.

За словами Дантеса, з початком повномасштабної війни РФ проти України багато його знайомих з Росії повиїжджали. Володимир зізнався, що вони досі вибачаються і намагаються тихенько щось робити.

"Є друзі, які виїхали з РФ ще 24 й вибачаються досі. А головне, вони не захищають себе. Вони мовчки роблять справу та не ставлять жодних запитань", - розповів Володимир.

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Також він поділився, що у нього є сестра, яка має російський паспорт. Однак сестра вже давно мешкає у Європі. За словами Дантес, його родичка хоче отримати українське громадянство:

"У мене є сестра. Але вона дуже давно поїхала і вона так само кожен день плакала на початку, підтримувала. Вона живе в Європі і вона зараз хоче отримати українське громадянство. Каже: "Я не хочу бути причетною до цього, я не хочу цей паспорт. Мені з ним важко", - розповів Дантес.

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