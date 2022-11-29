Дантес зізнався, як почалися їхні стосунки з Дашею Кацуріною: "Симпатія була між нами всіма"

Український виконавець Володимир Дантес поділився, коли та як зав'язалися їхні романтичні стосунки з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Як поділився співак, вони товаришували сім'ями. Тож, виконавець вважає, що між ними була й раніше симпатія. Після розлучення, Вова підтримував Дашу, адже їй було складніше, аніж йому. Згодом, їхня дружба переросла у дещо більше – романтичні стосунки.

"Ми до цього були близькими друзями, ми всі дружили. Ми дуже сильно дружили, дуже близько. Ми проводили час разом, відпочивали. Я впевнений, що симпатія була між нами всіма, тому що ми реально всі четверо класні. Я коли дізнався про її розрив і про те, як воно, мені не було так погано, як їй. Я розумів, як їй прикро. Я підтримував, ми довго розмовляли. Це просто дружба, яка переросла. Ми такі: "Так, а чому ні? Так, а що?" Ось так воно і пішло", - розповів співак в інтерв'ю "Розмова".

Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Дантес також додав, що не планує особливо розповідати подробиць особистого життя, як це робив раніше.

"Я не хочу розмовляти про свої стосунки. Я за 10 років так нарозмовлявся про свої стосунки, що, мені здається, що я повірив в те, що вони ті, як я розповідаю. Насправді треба було дивитися на стосунки, а не на те, що ми розповідаємо. Ми не сильно показуємо стосунки. А воно й не хочеться. Я зрозумів, що коли у вас щось є, ти й не хочеш щось показувати", - пояснив виконавець.

Нагадаємо, раніше артист пояснив, що стало причиною розлучення з Надею Дорофєєвою. Співак поділився, коли між ними виникли непорозуміння.

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