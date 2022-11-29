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Дантес зізнався, як почалися їхні стосунки з Дашею Кацуріною: "Симпатія була між нами всіма"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дантес зізнався, як почалися їхні стосунки з Дашею Кацуріною: "Симпатія була між нами всіма"

Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Також співак пояснив, чому не буде більше ділитися подробицями особистого життя.

Український виконавець Володимир Дантес поділився, коли та як зав'язалися їхні романтичні стосунки з бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Як поділився співак, вони товаришували сім'ями. Тож, виконавець вважає, що між ними була й раніше симпатія. Після розлучення, Вова підтримував Дашу, адже їй було складніше, аніж йому. Згодом, їхня дружба переросла у дещо більше – романтичні стосунки.

"Ми до цього були близькими друзями, ми всі дружили. Ми дуже сильно дружили, дуже близько. Ми проводили час разом, відпочивали. Я впевнений, що симпатія була між нами всіма, тому що ми реально всі четверо класні. Я коли дізнався про її розрив і про те, як воно, мені не було так погано, як їй. Я розумів, як їй прикро. Я підтримував, ми довго розмовляли. Це просто дружба, яка переросла. Ми такі: "Так, а чому ні? Так, а що?" Ось так воно і пішло", - розповів співак в інтерв'ю "Розмова".

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / ©
Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Дантес також додав, що не планує особливо розповідати подробиць особистого життя, як це робив раніше.

"Я не хочу розмовляти про свої стосунки. Я за 10 років так нарозмовлявся про свої стосунки, що, мені здається, що я повірив в те, що вони ті, як я розповідаю. Насправді треба було дивитися на стосунки, а не на те, що ми розповідаємо. Ми не сильно показуємо стосунки. А воно й не хочеться. Я зрозумів, що коли у вас щось є, ти й не хочеш щось показувати", - пояснив виконавець.

Нагадаємо, раніше артист пояснив, що стало причиною розлучення з Надею Дорофєєвою. Співак поділився, коли між ними виникли непорозуміння.

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Дата публікації
Перегляди
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