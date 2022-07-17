Дантеса і Кацуріну помітили разом, коли вони йшли вулицями Тель-Авіва

Український співак Володимир Дантес та рестораторка Даша Кацуріна разом провели час у Тель-Авіві, Ізраїль.

Там у Водимира був запланований благодійний концерт, а Даша ж поїхала разом зі співаком.

До слова, парочку помітили разом, коли вони йшли вулицями Тель-Авіва до місця, де мав відбутися виступ. Дантес йшов першим, а позаду нього – Даша.

Фани припустили, що вони не просто так були разом. Вони переконані, що парочка зустрічається, а Даша поїхала з Володимиром до Тель-Авіва, аби підтримати співака.

"Розслідування закрите. Дантес зустрічається з…", - йдеться в описі під відео.

Зазначимо, вперше Даша натякнула, що перебуває разом з Володимиром в Тель-Авіві, коли опублікувала їхнє спільне доволі романтичне фото. На знімку рестораторка була зображена у прозорій спідній білизні, а співак тим часом заплітав їй косички. Згодом Даша офіційно підтвердила, що дійсно разом з Володимир в Ізраїлі.

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

А нещодавно Даша опублікувала фото, яке було зроблене у потягу у Варшаві. Поруч з нею сидів чоловік. Цілком ймовірно, що це був Дантес.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом з'ясувалося, що Надя почала зустрічатися з Мішею Кацуріним – відомим українським ресторатором.

А тим часом Дантесу почали приписувати роман з Дашею Кацуріною – ексдружиною Михайла. Тим більше співак не приховує, що активно проводить з нею час: то вони вулицями Києва гуляли, то разом готували, то Володимир проводив Дашу на потяг, то вони разом їздили до Тель-Авіва.

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