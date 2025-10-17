ТСН у соціальних мережах

Данилко зізнався, що його дратує в піснях українських артистів, і звернувся до них: "Не робіть так"

Одне конкретне слово викликає у зірки бажання вимкнути пісню.

Віра Хмельницька
Андрій Данилко

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Артист Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, прокоментував пісні молодих українських виконавців.

На думку шоумена, зараз в музичній індустрії панує надмірне вживання слова «додому». Данилко стверджує, що воно стало надто регулярно лунати у більшості патріотичних треків. І у результаті, на думку музиканта, молоді артисти припинили певною мірою відрізнятися одне від одного, втративши щирість.

«Звертаюсь до наших молодих виконавців. Не робіть так, як у всіх. Бо я слово „додому“ чути не можу. Один артист виступає, третій… І у кожного „додому“. Вона має вигляд не відвертості. Таке було і в ті часи, коли казали треба пісню про Україну, щоб взяли до концерту управління», — зазначив Андрій у коментарі YouTube-каналу Євгена Синельникова.

Андрій Данилко

Андрій Данилко

Зірка у своєму зверненні закликав таких співаків змінити кут своєї творчості. Крім того, зізнався, що поки не має у своєму плейлисті молодих виконавців, яких би слухав регулярно на повторі.

«А я не можу. Давайте писати про любов. Однаково популярним буде лише талант. Українська мова в пріоритеті це зрозуміло, але якщо воно х*й*ве, то ти не змусиш його слухати, якою б мовою воно не було. Інколи навіть вимкнути незручно, де такі слова підбирають, що скажуть не патріотично. Дуже багато талановитих, але щоб сьогодні я когось слухав — не можу так сказати. Але хотів би!» — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно інтерв’юер Слава Дьомін розкрив ім’я найпроблемнішої зірки, з якою йому важко було працювати.

