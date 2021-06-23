Дар'я Квіткова розповіла, як почувається на останніх тижнях вагітності

Блогерша зізналася, що ледве рухається.

Дружина екс"Холостяка" Микити Добриніна Дар'я Квіткова, яка нещодавно разом з чоловіком відсвяткували першу річницю шлюбу, розповіла про своє самопочуття на останньому місяці вагітності.

На сторінці в Instagram дівчина розмістила серію елегантних світлин з фотосесії, на якій вона позує разом з чоловіком у стильних чорних вбраннях. Так, у дописі під знімками, Квіткова поділилася з прихильниками як себе почуває та розповіла про останні приготування до народження первістка.

"Сьогодні рівно 37 тижнів ми в очікуванні нашого сина. Домовляємося з ним, щоб зустріч відбулася після переїзду до будинку. У нас майже все готово", - написала зірка.

Для перегляду фото гортайте праворуч.

"Мені здається, що тіло набрякло до нереальних масштабів, намагаюся зайвий раз в дзеркало не дивитися. Радію, що все пішло не в обличчя, а в сідниці та ноги. Рухаюсь повільно і крекчу", – зазначила блогерша.

Також Дар'я розповіла що не боїться народжувати, проте дуже нервує. Дівчина додала, що намагається себе контролювати.

Нагадаємо, нещодавно вагітна Дар'я Квіткова повністю оголилася для стильної фотосесії. У своєму фотоблогу дружина шоумена поділилася чуттєвим відео.

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