Дар'я Петрожицька поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Страждаю від страшенного болю"

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька поскаржилася шанувальникам на проблеми зі здоров'ям.

Як розповіла акторка в сторіз в Instagram, у неї сильно розболілася шия і тепер вона просто не може повертати голову в різні боки. Що саме стало причиною Дар'я лише здогадується, але припускає, що потягнула м'язи, коли незручно заснула.

"Не з'являюсь до вас сьогодні, бо страждаю від страшенного болю в шиї. Можу повертатися лише усім тілом. Чи то продуло, чи то потягнула. Бо сьогодні під час тривоги вночі я заснула так, що зранку прокинулася, а я не можу нею рухати. Може хтось з вас підкаже мені, що робити, бо мені завтра грати виставу", - розповіла Даша.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

На допомогу акторці одразу прийшли її шанувальники, які порадили їй декілька дієвих засобів, аби зменшити біль. Дар'я дослухалася до порад та попросила сестру придбати необхідні ліки. У відповідь Петрожицька подякувала фанам за гарні поради.

"Дякую усім, хто долучився та написав свої поради. Вже сестричка мені купила. Вже намазала, тепер воно мені там гріє. Дякую дуже і будьте здорові", - звернулася до фанів акторка.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

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