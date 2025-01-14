Дар'я Петрожицька пожалілася на проблеми зі здоров'ям і розповіла про складний період у житті

Українська акторка Дар'я Петрожицька відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість зізналась, що минулий рік видався нелегким. Зокрема, акторка чимало працювала, грала у виставах та знімалась у різних проєктах. Тож, через виснаження організм артистки дав збій. Дар'я Петрожицька розповіла, що через проблеми зі здоров'ям навіть не пробувалася на роль у фільмі "Потяг у 31 грудня".

"Я була запрошена на проби в це кіно, але я нічого не записувала. Це збіглося з таким складним періодом у моєму житті, бо було дуже багато проєктів, і здоров'я не давало можливості. Треба було хоча б один вихідний на це, але я навіть самопроби не записувала", - поділилася знаменитість у проєкті "Ранок у великому місті".

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дар'я Петрожицька не стала розповідати, які саме проблеми зі здоров'ям її мучать. Артистка лиш коротко зазначила, що "не молодшає" та почала почуватися гірше на тлі виснаження. Тож, акторка після того, як відіграла в останній виставі, пішла на відпочинок набиратися сил.

"Трішки здоров'я посипалось, але ми не молодшаємо. А так все добре! Мені здається, це нормальна історія, коли закінчуються якісь проєкти, чи щось таке, і у тебе організм з тобою домовлявся: "Ми працюємо до 22 грудня, відіграємо останню виставу, а далі відпочивай". І от у мене таке сталося", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич опинилися в лікарні. Артистка зізналась, чому мусила звернутися за допомогою до лікарів.

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