Дар'я Петрожицька придбала власну квартиру: "Вона невелика та далеко від центру"

Зірка від травня минулого року живе сама.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька поділилася радісною новиною.

Так, зірка на YouTube-каналі "Поговори со мной" зізналась, що ще у травні минулого року стала власницею квартири. Дар'я говорить, що їй залишилося зовсім трішки виплатити кредиту.

"Тепер я спокійна, що моїй кішці можна дряпати все що завгодно. І я не буду хвилювалися, що в мене нелегально живе кішка, і що я не можу прибити ось тут цвях, а тут зробити ось це", - поділилася щаслива Дар'я

Дар'я Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

Акторка говорить, що у квартирі доволі незвичайне планування. Так, у неї маленька квартира-студія, а ліжко артистки знаходиться на другому поверсі. Також оселя Петрожицької розташована далеко від центру.

"У мене незвичайне планування. У дитинстві мені завжди хотілося, аби у мене був другий поверх, а там ліжко. І от у мене зараз так. Вона невелика, вона далеко. У мене не вистачило коштів, жити десь біля центру. Зате вона моя і мені подобається це місце. І я себе там відчуваю у якійсь такій гармонії", - поділилася акторка.

Дар'я Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

Втім, Дар'я зізнається, що вона не планує там жити завжди. Так, коли в неї з'явиться сім'я, то акторка переїде до іншої оселі, адже квартира надто маленька.

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