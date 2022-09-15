Дар'я Петрожицька розповіла про проблеми зі здоров'ям: "Двічі у Німеччині побувала у лікарні"

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька на початку повномасштабної війни в Україні поїхала жити до бойфренда.

Попри те, що знаменитість не в Україні, вона переживає сильний стрес. У Дар’ї траплялися нервові зриви. Окрім цього, вона двічі потрапляла до лікарні.

Вперше це сталося, коли Петрожицька знепритомніла просто у торгівельному центрі. Акторку до лікарні відвезла карета "швидкої" допомоги.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я двічі у Німеччині побувала у лікарні. Один раз мене "швидка" допомога з сиреною везла, тому що я почала втрачати свідомість просто у торгівельному центрі", - розповіла артистка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як розповіла Дар'я, тоді в неї була алергічна реакція на вакцину, яку їй зробили від циститу.

"Наскільки я зрозуміла, це була алергічна реакція. Це реакція на вакцину. У мене вже давно і багато років типова дівоча хвороба – це цистит. Я поїхала до лікарки тут (ред. – у Німеччині), вона мені прописала вакцину від циститу. Вона мені вколола. Я приїхала до торгівельного центру, я йду і розумію, що в мене починає затискати все скрізь", - відверто поділилася знаменитість.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Загалом, вдруге акторка потрапила до німецької лікарні теж через жіночі проблеми. Утім, Дар'я переконана, що просто її організм так реагує на стрес.

"Знову мої жіночі проблеми. Просто отак організм реагує на стрес", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Знаменитість розповідала, що вона має негайно лікувати спину.

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