Дар'я Петрожицька розповіла, як коханий освідчувався їй у Венеції, та ким він працює у Німеччині

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" та "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька розсекретила, що виходить заміж.

У YouTube-проєкті Аліни Шаманської "Розлючена" Петрожицька поділилася подробицями заручин і привідкрила таємницю, чим займається її наречений. За словами артистки, освідчення відбулося ще влітку, але вони з коханим вирішили, що не на часі це афішувати:

"Це не те, що там якийсь секрет, чи що. Просто нам двом здалося, що зараз це не зовсім на часі. Зробити з цього якийсь інфопривід – ні. Це сталося в Італії, я давно чекала насправді. Мені здається, я його замучила. Я йому одразу пояснила, що для мене не це важливо, що я хочу ходити з обручкою. Але для мене важливо, за цей час я впевнена, що це та людина, яка я хочу, щоб виховувала моїх дітей", - розповіла Петрожицька.

Акторка додала, що впевнена у своєму коханому Олексію, що він завжди її підтримає і зрозуміє: "Мене зараз не лякає те, що ми абсолютно дві різні людини. Не те, що в нас нема спільних інтересів… Мені подобається, що мене це зараз не лякає. Я його люблю за те, якою з ним є я. Я сама собі подобаюся з ним поряд", - додала артистка.

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Петрожицька поділилася, що її трошки лякає той факт, що їм з коханим доведеться жити на дві країни, оскільки наречений Дар'ї Олексій вже багато років живе у Німеччині, а Дар'я планує продовжувати зніматися в українському кіні:

"Це мій маленький страх – жити на дві країни. Я не знаю, як це буде. Ми ризикнемо. У нього там робота. Він багато років там живе. Він не бере громадянство Німеччини, бо не хоче відмовлятися від українського", - пояснила Петрожицька.

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Розповіла зірка й про те, як відбулося освідчення:

"Це було в Італії, ми поїхали на відпочинок, який дуже давно планували. Цим літом було. Я була дуже втомлена, багато працювала. Він аналітик і як людина, і в професії. Ми були у Венеції. Це був наш останній день. Я пам'ятаю цей момент, ми їдемо на гондолі, у мене брудна голова і панамка. І тут ми пливемо і запливаємо в якусь таку вуличку, де взагалі нікого немає. І цей гондольєр починає співати. Льоша каже: "Давай, поки нікого нема, я тебе сфоткаю". Поки я лізла на той стільчик, я розвертаюся, а він стоїть (на колінах з обручкою - прим.ред.)", - поділилася Дар'я.

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Артистка була шокована і не могла повірити, що це відбувається насправді.

Нагадаємо, тим часом ексгерой шоу "Холстяк" Макс Михайлюк поділився з фанами новиною, що він та його дружина, модель Даша Хлистун вдруге стануть батьками.

Читайте також: