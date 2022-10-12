Дар'я Петрожицька розповіла, як на чужині збирає гроші на ЗСУ просто на вулиці

Також акторка поділилася, як їй живеться під одним дахом із коханим, до якого вона приїхала.

Ведучий програми ЖВЛ Нікіта Добринін поспілкувався з акторкою Дар'єю Петрожицькою, яка через повномасштабне вторгнення наразі перебуває в Німеччині.

Зірка серіалу "Папік", який від 17 жовтня показуватимуть о 20:00 на телеканалі "ТЕТ", навіть не приховує — на чужині їй нелегко.

"Не можу сказати, як мені живеться на новому місці, тому що думками я завжди все одно вдома. В Києві. І я, знаєте, не інтегруюсь, якщо чесно. Спілкуюся, власне, з українцями лише".

Даша переїхала саме до Німеччини, бо там її хлопець Олексій, він із Харкова, але вже дев'ять років живе в Німеччині.

"Думками я завжди вдома": Даша Петрожицька розповіла, як їй живеться на новому місці та як допомагає Україні

Також Петрожицька поділилася подробицями життя під одним дахом зі своїм коханим. Акторка каже – вони проходять процес "притирання", але Олексій її дуже підтримує та підбадьорює.

"По-різному буває. Хвилями. Люди починають жити разом. А ще така обставина, як війна, яка нас і зближує, і навпаки. Особливо на початку я була постійно в новинах, і були сварки через те: "Даш, трошки заспокойся, трошки дай собі пожити". Тому що коли я тільки сюди приїхала, я боялася собі дозволити жити своє життя, піти на вулицю, пройтися чи випити кави. А він мене трошки до життя спонукає".

Та навіть за кордоном Даша постійно допомагає українцям і збирає гроші для наших військових:

"Я себе назвала "благодійна співачка по неділях". Майже пів року тому у нас організувалася невеличка компанія людей-українців. І кожен тиждень у неділю, о сьомій вечора, ми робимо благодійні концерти на підтримку України, де збираємо гроші. Ми навіть жартуємо, що ми, як у церкві, передаємо коробку, і просто люди донатять. Коли влітку було тепліше, ми виходили на вулицю, ставили коробку, співали та збирали гроші на ЗСУ".

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