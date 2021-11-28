Дар'я Петрожицька розповіла, як поліція забрала у неї машину

Акторка поділилася, чи груба вона правопорушниця.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла, які у неї стосунки з поліцією і як часто її штрафують.

У програмі "Світське життя" артистка поділилася, що декілька прикрих ситуацій у її житті було.

"Єдине, у мене якось забрали машину. Тому що я її неправильно припаркувала. Але був у нас колись на "Голосі" у команді Тіни Вася, він поліцейський і от якби не Вася, який написав мені в діректі в Instagram, я не знаю, як би я шукала ту машину", - сказала Петрожицька.

Також акторка відверто зізналася, що не вважає себе ідеальною водійкою, але намагається не попадатися:

"Це було єдиний раз. Я їхала о третій годині ночі з павільйону "Танців", я на той момент мешкала на Позняках і там немає де припаркуватися. Я кинула машину, думаю: "Все одно зранку їхати знов у павільйон". І просто я не встигла її забрати, ключі пищать, я біжу. Де моя машина? Нема. Я бачила, що там знак, я знала, що це неправильно. Але всі стоять і я як всі. Але це єдиний мій штраф і один раз я теж перевищила, мені прийшло повідомлення. Це теж я їхала з павільйону "Танців" додому. Але я пам'ятаю навіть той стан, коли я думаю: "Господи, хоч би не заснути за кермом, треба скоріше додому і попалася", - поділилася Дар'я.

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