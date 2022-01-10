Дар'я Петрожицька розповіла, як їла землю на зніманнях серіалу-провокації "Дикі"

Серіал знімали три роки.

Скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра гумористичного серіалу-провокації "Дикі".

Це кіноальманах, який складається з життєвих замальовок на популярні суспільні теми. Творцем серіалу стала Студія "Квартал 95", у головних ролях – Руслан Ханумак, Ельдар Кабіров та Дар'я Петрожицька.

пресслужба каналу "1+1"

Окрім того, Руслан Ханумак виступив режисером та одним із сценаристів "Диких". Говорить, що серіал знімали три роки і за цей час написали понад 100 історій.

"Це серіал-альманах, історії, які не пов'язані між собою. За три роки ми вигадали понад 100 абсолютно різних історій, близько 80 персонажів. Цей проєкт є унікальним для українського телебачення. Але я впевнений, що глядач готовий до "Диких" - до такого повороту подій та зухвалого сценарію", - розповів Руслан Ханумак.

Кожна історія "Диких" має своє завершення, незвичне та непередбачуване. Задля того, аби передати момент, актори йшли на кардинальну зміну зовнішності та вдавалися до гастрономічних експериментів. Дар'я Петрожицька розповіла, що в одній із історій актори навіть їли землю.

пресслужба каналу "1+1"

"Дикі" - це щось нове для українського телебачення. Серіал з присмаком виклику, і це мені подобається. Насправді моя мама дуже чекає цей кіноальманах, я їй розповіла про історію, де я їла землю. У мене вперше так багато персонажів, що я в них навіть трохи заплуталась і не знаю, який мені подобається найбільше. Мене побачать у різних образах: від безпритульної жінки до принцеси. Але кожна роль – дуже крута", - поділилась Дар'я Петрожицька.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

В епізодичних ролях кіноальманаху з'являться Михайло Кукуюк, Арам Арзуманян, Позитив, Ніна Антонова та інші. Над сценарієм працювали автори Студії "Квартал 95" під керівництвом продюсера та режисера Андрія Яковлева, який є творцем найрейтинговіших серіалів останніх років "Папік" та "Свати-7".

пресслужба каналу "1+1"

"Нам дуже цікаво, що скажуть люди, які побачать "Диких". У кожній серії буде по 5-6 історій. Все, що ви побачите у цьому проєкті – наше почуття гумору, сприйняття світу, те, як ми живемо та спілкуємось між собою", - розповів актор та сценарист "Диких" Ельдар Кабіров.

Несподівані повороти, цікаві персонажі та багато нестандартного гумору – дивіться серіал-сенсацію "Дикі" вже скоро на телеканалі 1+1.

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