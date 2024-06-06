Дар'я Петрожицька розсекретила, коли зіграє весілля з нареченим та чому не живе з ним разом

Також артистка розповіла, як знайомилася з батьками коханого, коли його не було поруч.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька зізналась, коли зіграє весілля з нареченим та чому не живе з ним разом.

Артистка в інтерв'ю "ЖВЛ представляє" поділилася, що її коханий перебуває в Німеччині, де він вже багато років живе та працює. Сама ж Петрожицька - в Україні. Знаменитість поділилася, що не може полишити роботу, так само і її коханий Олексій. Тож, парі доводиться жити на дві країни.

Петрожицька вважає, що побачитися їм вдасться восени, коли в неї буде менш навантажений робочий графік. Наречений акторки не ображається, а вже навіть звик. Закохані навчилися підтримувати стосунки на відстані. Зокрема, парочка постійно спілкується одне з одним та знаходить на це час.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Може, восени вдасться побачитися. Мені здається, він навіть звик, що я свою професію дуже сильно люблю. Просто треба завжди спілкуватися. Коли цього прагнуть обоє – все буде добре. Щодня, якщо ви навіть дуже зайняті, напишіть зранку, в обід і ввечері. Просто складно, він же ж там багато років, у нього своя робота, кар'єрний ріст, в мене тут своє. Раніше було легше, він міг сюди приїжджати, я могла частіше їздити", - поділилася знаменитість.

Також акторка вперше розповіла, як познайомилася з батьками коханого. Це сталося ще до початку повномасштабного російського вторгнення, коли рідні Олексія прийшли на виставу до Петрожицької. До речі, тим часом бойфренд акторки перебував за кордоном. А от Олексій ще не встиг познайомитися з мамою Дар'ї. Річ у тім, що вона проживає в Чернігові та не хоче звідти нікуди виїздити.

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я без нього з ними познайомилася. Вони перебувають у Харкові. Вони приїхали ще до початку повномасштабного вторгнення до мене на виставу. Після вистави вони до мене підійшли за лаштунки, ми роззнайомилися. Там були і друзі їхні, брат був. Моя мама в Чернігові і якось доїхати до неї…Вона в мене точно нікуди не поїде, вона трішки ляклива в мене в цьому плані, сидить там і сидить", - зізналась акторка.

Також Петрожицька розповіла й про майбутнє весілля. Закохані планують його зіграти вже після перемоги. Парочка не хоче весілля під час війни, адже бажає зібрати всіх рідних і щоб кожному вдалося потрапити на святкування.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я просто мрію, щоб закінчилася війна і була можливість, щоб це весілля було на часі. Зараз воно трішки не на часі, як на мене. Можна піти розписатися, це кайф. Я радію за тих людей, які святкують весілля, але мені хочеться, щоб вся родина могла зібратися, бажано в Україні", - додала знаменитість.

Нагадаємо, раніше донька Ірини Горової зіграла весілля. Продюсерка показала, як видавала Наталію заміж, та ділилася фото зі святкування.

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