Дар'я Петрожицька розсекретила свого хлопця і зізналася, як вони опинилися під час війни у Німеччині

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька розповіла, як для неї почалася війна і де вона наразі перебуває.
За словами артистки, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України вона з сестрою перебувала декілька днів у Києві. Першу ніч вони провели втрьох з двома котами у шафі Петрожицької.
"А потім ми трошки побули біля Жашкова в селі, потім трошки біля Хмельницького, і потім якийсь час, є такий Сокаль у Львівській області. Там ми по два дні жили і нас виселяли з хати", - пригадала Дар'я.
За 19 днів Петрожицька опинилася у місті Гамбург, Німеччина. Тут, зізналася акторка, мешкає її коханий Олексій, йдеться у "Зірковому шляху".
"На 19 день я поїхала до Гамбургу, в Німеччину. І тепер я тут. Тому що тут живе мій хлопець, це його квартира, він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Це мій Олексій, про якого я мало що хотіла розповідати, особливо те, що він мешкає за кордоном. Він українець, але живе в Гамбурзі", - пояснила артистка.
Вона додала, що у Німеччині оформила тимчасове переселення і отримує соціальну допомогу, оскільки роботи наразі не має:
"Тут такий стан дають, тому що нам сказали, що всі мають обов'язково це робити, але реально якусь соціальну допомогу ми отримуємо. З житлом нам пощастило, що є житло в Олексія. Найбільша проблема тут – житло. А на соцдопомогу ми живемо і ми можемо частину надіслати на різні збори. Але поки що роботи я не знайшла. Поки я займаюся такими, більш благодійними штуками, – співаю для людей, кожної суботи тут мітинги, я намагаюся їх підтримувати", - розповіла Петрожицька.
Зазначимо, що Дар'я Петрожицька та її коханий Олексій разом вже рік. Закохані познайомилися в готелі під час відпочинку в Єгипті. Артистка зізналася, що свого коханого зустріла після завершення знімань другого сезону серіалу "Папік". Вони познайомилися через спільних знайомих і чоловік не знав її як зірку популярного серіалу.
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