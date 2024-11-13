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Дар'я Петрожицька розсекретила своїх близьких подруг серед відомих акторок

Дар'я Петрожицька розсекретила своїх близьких подруг серед відомих акторок

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Артистка розповіла, як у дорослому віці відкрила для себе жіночу дружбу.

Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка знялася у серіалі "Встигнути до 30", розсекретила своїх близьких подруг серед відомих жінок.

Артистка зізнається, що від дитинства зазвичай приятелювала з хлопцями. Знаменитості було комфортно саме в їхній компанії. Однак у дорослому віці це змінилося, і Петрожицька відкрила для себе жіночу дружбу. Акторка говорить, що на це вплинули книги та різноманітні статті, в яких йшлося про те, що жінці потрібна жінка.

Дар'я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya
Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Жіноча дружба — це для мене новинка й, мабуть, справжнє спасіння. Від дитинства я зазвичай дружила з хлопцями, адже була пацанкою, і мені було комфортніше з ними. Але з часом я почала читати книжки та статті, де говорять про те, що жінці потрібна жінка. Коли жінки перебувають серед жінок, це більше впливає на їхні енергії", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Cosmopolitan.

Загалом, за останні роки Дар'я Петрожицька обзавелася трьома подругами, які їй стали неабияк близькими. Мова йде про акторок Ксенію Вертинську, Віру Кобзар та Катерину Варченко. Як говорить знаменитість, саме вони розділяють з нею радісні та тяжкі моменти життя.

Дар'я Петрожицька, Ксенія Вертинська, Віра Кобзар та Катерина Варченко / © instagram.com/petrozhitskaya
Дар'я Петрожицька, Ксенія Вертинська, Віра Кобзар та Катерина Варченко / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"У моєму житті за останні роки з’явилося три такі жінки — мої дуже близькі подруги: Ксюша Вертинська, Віра Кобзар і Катерина Варченко. Це моя енергія, моє спасіння у важкі та радісні моменти. Це моє коло", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, жіноча дружба є однією з ключових тем серіалу "Встигнути до 30", другий сезон якого стартує на телеканалі ТЕТ 18 листопада, о 22:00. Вже наступного тижня глядачі побачать продовження пригод кар'єристки Саші, провінціалки Люби, веселуна Фіми та кокетки Іри, яку зіграла Дар'я Петрожицька.

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька відверто розповіла про непрості стосунки з мамою. Артистка пояснила, чому так склалося.

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