Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал показали кадри зі знімань нового українського серіалу "Встигнути до 30"

Українські акторки, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал знімаються у новому українському серіалі "Встигнути до 30", який покажуть на телеканалі ТЕТ.

Також у головних ролях – Анастасія Остреїнова та Дмитро Вівчарюк. Робота над проєктом зараз у розпалі, тож творці розкрили перші подробиці.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Улюблениці глядачів Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал врешті-решт зустрілися не лише на театральній сцені, а й на знімальному майданчику. До них приєдналися харизматична Анастасія Остреїнова, яка встигла попрацювати з голлівудськими акторами, та Дмитро Вівчарюк, на рахунку якого безліч різнопланових ролей – від комічних до серйозних та історичних.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

"Встигнути до 30" – серіал, насичений яскравим сучасним гумором, кумедними сюжетними лініями та, звичайно ж, романтичними почуттями. Серіал розповідає про трьох дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в серці країни – Києві. У цей день кожній з них виповнюється 29 років, і, як і багатьох молодих людей, їх накриває криза 30-ти. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі й набираються сміливості радикально змінити свої життя. Головна умова – все потрібно встигнути до тридцяти.

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

Серіал "Встигнути до 30", кадри зі знімань

На каналі ТЕТ серіал "Встигнути до 30" покажуть вже цієї осені. Стежте за анонсами.

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