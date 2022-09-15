Дар'я Петрожицька відверто розповіла про сварки з бойфрендом: "Винні обоє"

Акторка Дар'я Петрожицька зізналась, що почала дуже часто сваритися з бойфрендом.

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька відверто розповіла про свої стосунки з коханим.

Так, знаменитість зізналась, що від початку повномасштабної війни, вона часто почала сваритися з бойфрендом, який молодший за неї на два роки.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Як розповіла Дар'я, вона не може зрозуміти, чому саме. Можливо, через пережитий стрес. Також причиною цього може бути те, що закохані почали жити разом. Раніше вони рідко бачилися. Коханий Петрожицької жив у Німеччині, а вона – в Україні.

"У нас взагалі якось…це, мабуть, через мене. Добре, я не маю давати оцінку через кого, винні обоє. Ми дуже часто почали сваритися. Тут невідомо: чи через війну, чи через, що ми довго разом. До війни у нас були стосунки по-телефону", - відверто зізналася Дар'я в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька також відверто розповіла, з якими проблемами спіткнулася у Німеччині. Загалом, через пережитий стрес у акторки почалися проблеми зі здоров'ям. Знаменитість двічі потрапляла до лікарні.

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