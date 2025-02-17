Дар'я Петрожицька висловилася про нареченого за кордоном і рідкісні зустрічі: "Сім'я на дві країни"

Українська акторка та ведуча Дар'я Петрожицька вперше за тривалий час розповіла про стосунки зі своїм нареченим Олексієм.

Під час війни обранець артистки разом з їхніми домашніми улюбленцями проживає у Німеччині. Тож Петрожицька каже, що живе на дві країни. Зокрема, пригадала, як разом вони провели зимову відпустку. Та водночас вже не може дочекатися весни, коли настане час їхніх днів народжень і нових спільних пригод.

"Майже весь січень я провела за кордоном. Я була в Німеччині зі своїм хлопцем і кицькою. Бо у мене не лише сім'я на дві країни, але й ще коти. Сподіваюсь, що у березні буде час поїхати до Німеччини. Тому що у нас дні народження поряд і ми намагаємося провести принаймні тиждень разом", - поділилася Дар'я в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

А поки ж акторка перебуває в Україні. Зірка гастролює з виставами та приміряє на себе нові ролі. Так, нещодавно Дар'я Петрожицька стала новою ведучою проєкту "Я люблю Україну". Як зізнається артистка, це було дуже несподівано як для неї, так і для її близького оточення.

"Мене тричі кликали (як учасницю на шоу – прим. ред.), але тоді були гастролі. І коли мені зателефонували, то я подумала, що вчетверте вже точно прийду. Але ж ні, ведучою… Шок! Я розказала своїй мамі й вона була просто в захваті. І можливо, навіть чекає більше, ніж я", - зізналася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів подробиці особистого життя та натякнув на зміни.

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