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Дар'я Петрожицька висловилася про нареченого за кордоном і рідкісні зустрічі: "Сім'я на дві країни"

Дар'я Петрожицька висловилася про нареченого за кордоном і рідкісні зустрічі: "Сім'я на дві країни"

Дар'я Петрожицька

Акторка розповіла про поєднання робочого та особистого.

Українська акторка та ведуча Дар'я Петрожицька вперше за тривалий час розповіла про стосунки зі своїм нареченим Олексієм.

Під час війни обранець артистки разом з їхніми домашніми улюбленцями проживає у Німеччині. Тож Петрожицька каже, що живе на дві країни. Зокрема, пригадала, як разом вони провели зимову відпустку. Та водночас вже не може дочекатися весни, коли настане час їхніх днів народжень і нових спільних пригод.

"Майже весь січень я провела за кордоном. Я була в Німеччині зі своїм хлопцем і кицькою. Бо у мене не лише сім'я на дві країни, але й ще коти. Сподіваюсь, що у березні буде час поїхати до Німеччини. Тому що у нас дні народження поряд і ми намагаємося провести принаймні тиждень разом", - поділилася Дар'я в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Дар'я Петрожицька з нареченим / © instagram.com/petrozhitskaya
Дар'я Петрожицька з нареченим / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

А поки ж акторка перебуває в Україні. Зірка гастролює з виставами та приміряє на себе нові ролі. Так, нещодавно Дар'я Петрожицька стала новою ведучою проєкту "Я люблю Україну". Як зізнається артистка, це було дуже несподівано як для неї, так і для її близького оточення.

"Мене тричі кликали (як учасницю на шоу – прим. ред.), але тоді були гастролі. І коли мені зателефонували, то я подумала, що вчетверте вже точно прийду. Але ж ні, ведучою… Шок! Я розказала своїй мамі й вона була просто в захваті. І можливо, навіть чекає більше, ніж я", - зізналася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів подробиці особистого життя та натякнув на зміни.

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