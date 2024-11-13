Дар'я Петрожицька вперше розповіла про натягнуті стосунки з мамою: "Розійшлися дороги"

Українська акторка Дар'я Петрожицька відверто розповіла про натягнуті стосунки з мамою.

Артистка зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк, що втратила теплий зв'язок із рідною людиною. Зокрема, між ними немає близьких стосунків. Звичайно, Петрожицька спілкується з мамою і їй є про що з нею поговорити, однак їхні розмови відбуваються вкрай рідко.

Дар'я Петрожицька з мамою / Фото: скриншот з відео

"У нас не найкращі стосунки. Я, якось, саме маму, як подругу, втратила ще, мабуть, після першого шлюбу. Розійшлися дороги. Ми дуже рідко спілкуємося, натягнуті відносини. Я вже звикла до цього, тому навіть немає якоїсь основної причини. Просто звикла так жити і все. Мені мама раніше була подругою, тепер вона мені не подруга. Звичайно, ми спілкуємось, але просто немає такого, що кожен день чи кожен тиждень", - розповіла акторка.

На їхні родинні стосунки неабияк вплинула смерть батька. Петрожицька зізнається, що коли тата не стало, мама тяжко переживала горе і досі психологічно це не відпустила. Артистці тоді довелося швидко подорослішати і взяти на себе її обов'язки. Знаменитість зізнається, що неабияк хвилювалася, що вони з сестрою втратять ще й маму і взагалі залишаться одні.

Батько Дар'ї Петрожицької / Фото: скриншот з відео

"Я думаю, що психологічно вона не пережила смерть тата. Я розумію, що це важка втрата для нас всіх, але ж ми з цим живемо, а чому ти не можеш з цим жити. У мене мама взагалі сама по собі така трошки ексцентрична. Могли звучати фрази: "Піду, втоплюся", чи щось таке. Коли не стало тата, я просто максимально швидко виросла. Мій тоді страх, що якщо не буде мами, то у нас взагалі нікого не буде. А ми ще підлітки і куди нас можуть віддати", - ділиться акторка.

Дар'я Петрожицька також наголосила, що немає точної причини, чому між ними з мамою немає теплих стосунків. Акторка вже звикла до цього та пережила цей момент. Тим не менш, знаменитість зізнається, що їй все ж таки болить ця ситуація.

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Цей зв'язок втратився, я навіть не можу назвати якоїсь конкретної причини. Вже немає тих стосунків. Просто важко це пояснити, тому що немає конкретної причини. Це от як є старі люди і люди, які дивляться в майбутнє. Моя мама для мене в тих людях, які застрягли в минулому", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповідала, чому не живе разом із нареченим. Також артистка ділилася, коли вони планують зіграти весілля.

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