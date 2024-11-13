Дар'я Петрожицька вперше розповіла про натягнуті стосунки з мамою: "Розійшлися дороги"

Артистка зізнається, що рідко спілкується з рідною людиною і між ними немає теплих взаємин.
Українська акторка Дар'я Петрожицька відверто розповіла про натягнуті стосунки з мамою.
Артистка зізналась в інтерв'ю Аліні Доротюк, що втратила теплий зв'язок із рідною людиною. Зокрема, між ними немає близьких стосунків. Звичайно, Петрожицька спілкується з мамою і їй є про що з нею поговорити, однак їхні розмови відбуваються вкрай рідко.
"У нас не найкращі стосунки. Я, якось, саме маму, як подругу, втратила ще, мабуть, після першого шлюбу. Розійшлися дороги. Ми дуже рідко спілкуємося, натягнуті відносини. Я вже звикла до цього, тому навіть немає якоїсь основної причини. Просто звикла так жити і все. Мені мама раніше була подругою, тепер вона мені не подруга. Звичайно, ми спілкуємось, але просто немає такого, що кожен день чи кожен тиждень", - розповіла акторка.
На їхні родинні стосунки неабияк вплинула смерть батька. Петрожицька зізнається, що коли тата не стало, мама тяжко переживала горе і досі психологічно це не відпустила. Артистці тоді довелося швидко подорослішати і взяти на себе її обов'язки. Знаменитість зізнається, що неабияк хвилювалася, що вони з сестрою втратять ще й маму і взагалі залишаться одні.
"Я думаю, що психологічно вона не пережила смерть тата. Я розумію, що це важка втрата для нас всіх, але ж ми з цим живемо, а чому ти не можеш з цим жити. У мене мама взагалі сама по собі така трошки ексцентрична. Могли звучати фрази: "Піду, втоплюся", чи щось таке. Коли не стало тата, я просто максимально швидко виросла. Мій тоді страх, що якщо не буде мами, то у нас взагалі нікого не буде. А ми ще підлітки і куди нас можуть віддати", - ділиться акторка.
Дар'я Петрожицька також наголосила, що немає точної причини, чому між ними з мамою немає теплих стосунків. Акторка вже звикла до цього та пережила цей момент. Тим не менш, знаменитість зізнається, що їй все ж таки болить ця ситуація.
"Цей зв'язок втратився, я навіть не можу назвати якоїсь конкретної причини. Вже немає тих стосунків. Просто важко це пояснити, тому що немає конкретної причини. Це от як є старі люди і люди, які дивляться в майбутнє. Моя мама для мене в тих людях, які застрягли в минулому", - додала акторка.
Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповідала, чому не живе разом із нареченим. Також артистка ділилася, коли вони планують зіграти весілля.
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