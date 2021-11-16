Дар'я Петрожицька зізналася, кого цілувала на знімальному майданчику серіалу "Джек & Лондон"

Зірка зіграла роль ветеринарки.

Вчора на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра комедійного детективу "Джек & Лондон".

У серіалу розкажуть історію молодого і цинічного столичного юриста Влада Шевчука, який змушений повернутися у рідне провінційне містечко та працювати там. На героя одразу ж чекали пригоди: пес його брата почав з ним розмовляти, а на додачу він зустрів колишню кохану.

Джек & Лондон / пресслужба каналу "1+1"

ЇЇ у детективі зіграє Дар'я Петрожицька. Акторка завітала у гості на шоу "Твій день" разом зі своїм чотирилапим партнером по серіалу – Морганом, який виконав роль Джека, та розповіла про прем'єру.

Артистка зізналась, що зніматися у сералі з бульмастифом для неї було справжнім задоволенням, адже вона обожнює тварин і давно мріє про власного собаку.

"Вперше у житті я, Даша Петрожицька, грала Дашу ветеринарку. Я не можу сказати, що грала невластивий мені образ, бо я люблю тварин. Я думаю, якби моя акторська кар'єра не склалася, я б стала ветеринаркою", - сказала Дар'я Петрожицька.

Дар'я Петрожицька та Морган / пресслужба каналу "1+1"

Дар'я згадує, що під час знімань у неї було багато партнерів-тварин на знімальному майданчику. Це - собаки, коза, білка, навіть змія. Актриса розповіла, що зніматися з тваринами їй було комфортно.

Ведучих "Твого дня" також цікавило особисте життя Даші, але акторка поки тримає це в секреті. А на запитання, "з ким цілується Дар'я Петрожицька", відповіла: "На знімальному майданчику я цілувала Моргана".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання