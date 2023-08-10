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Дар'я Трегубова кумедно поплавала у басейні та засвітила струнку фігуру у рожевому купальнику

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Дар'я Трегубова кумедно поплавала у басейні та засвітила струнку фігуру у рожевому купальнику

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Знаменитість показала, чим займається у спекотні літні дні.

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова кумедно поплавала у басейні та посвітила стрункою фігурою у купальнику.

У своєму Instagram знаменитість зазначила, що незабаром вже закінчиться літо, тож поки ще це можливо, вона насолоджується спекотними днями. Зокрема, артистка відпочиває біля басейну.

Трегубова на кумедних кадрах показала, як приборкувала надувний матрац та косатку. Артистка продемонструвала, як граційно плавала. Разом з косаткою знаменитість перевернулася до води, а в матрац – впала.

Дар'я Трегубова впала з косатки / © instagram.com/dasha.tregubova
Дар'я Трегубова впала з косатки / Фото: instagram.com/dasha.tregubova
Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova
Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Літо закінчується…Ловіть супер-майстер-клас з приборкання плавальних засобів, який я проводила Поліні", - зазначила акторка.

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova
Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

До речі, Трегубова у рожевому купальнику також засвітила підтягнуту фігуру. Знаменитість продемонструвала стрункі ніжки та плаский животик.

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova
Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, нещодавно у купальнику показалася модель Катерина Лозовицька. Переможниця "Холосятка-12" продемонструвала, що ідеальних не існує, тож засвітила розтяжки та целюліт на тілі.

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Дата публікації
Перегляди
1160
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