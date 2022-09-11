Дар'я Трегубова отримала престижну нагороду на Венеційському кінофестивалі

Вчора, 10 вересня, завершився 79-й Венеційський кінофестиваль. На заході отримала нагороду й українська акторка Дар'я Трегубова.

Зірка дізналася ще у серпні про те, що стала лауреаткою премії Women in cinema. Загалом, нагороду знаменитість отримала за "безперечний талант і чутливість, яку вона вкладала в кожну роль".

Дар'я Трегубова на Венеційському кінофестивалі / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Тільки уявіть, які це емоції, коли отримуєш в серпні лист, і в ньому: "Нагородою ми хотіли б відзначити ваш безперечний талант і чутливість, яку ви вкладаєте в кожну свою роль. Крім того, через вас ми хотіли б поширити нагороду на всіх українських жінок, які працюють у кіноіндустрії. Ви переживаєте момент великих труднощів, і ми хочемо сказати вам, що ми поруч з вами та всіма іншими акторками та режисерками. Ви є яскравим прикладом унікальної мужності та незалежності в міжнародному кінематографічному світі", - поділася щаслива Трегубова.

Нагорода Дар'ї Трегубової / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Загалом, свою нагороду знаменитість присвятила всім українками, які працюють у кіномистецтві, а також маленькій донечці, яка теж розпочинає кар'єру акторки.

"Я хочу присвятити цю нагороду всім українським жінкам. І моїй донечці Поліні - яка теж є "woman in cinema" - маленькою жінкою у кіно. Я мрію, щоб вона дивилася тільки хороші фільми і більше ніколи не бачила війну", - зазначила знаменитість.

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