Дар'я Трегубова показала помітно підрослу 12-річну доньку і розповіла про її акторську кар'єру

Українська телеведуча й акторка Дар'я Трегубова потішила сімейним контентом з донькою.

Зазвичай артистка вкрай рідко публікує знімки з 12-річною Поліною, однак цього разу вона зробила виняток. Трегубова разом із донькою прогулювалась вулицями Києва і і показала, як вони проводили час. Як зазначила акторка, Поліна неабияк швидко подорослішала. Знаменитість не встигла помітити, як донечка стала підлітком.

Донька Дар'ї Трегубової / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"У мене вдома завівся підліток (дуже класний). Коли Поліна була маленькою, я жартувала, що різниця наших поколінь така, ніби Nokia народила iPhone. Що мене реально здивувало: як миттєво вона перетворилася з дитини, яка збирає маленьких лялечок, на підлітка, який забирає речі з мого гардероба", - поділилася акторка.

До речі, донька Трегубової вже розпочала розвивати свою акторську кар'єру. Поліна вперше знімається разом із мамою в одному проєкті. Ба більше, у неї більше знімальних днів, аніж у Трегубової.

Донька Дар'ї Трегубової / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Зараз ми з нею будемо вперше зніматися в одному проєкті, до того ж у неї знімальних днів втричі більше!" – зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час показала молодшу доньку та не приховувала її обличчя. Фани були здивовані їхньою схожістю.

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