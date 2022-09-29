Дар'я Трегубова показала, які "сюрпризи" підготували для росіян у грузинських кафе

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова показала, як нерадо зустрічаються жителів РФ у Тбілісі.

Грузини підтримують українців та нераді бачити росіян.

Зокрема, у кафе Тбілісі вигадали оригінальний спосіб, як підколоти жителів країни-агресорки. Про це в Instagram-stories розповіла акторка Дар'я Трегубова. Знаменитість показала, який "сюрприз" чекає на росіян у грузинському кафе.

Так, у чеку грузини залишили красномовне звернення до жителів країни-агресорки, у якому дали чітко зрозуміти, що Україна дасть їм гідний відсіч.

"Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Стали вам поперек горла москалі їб*чі", - йдеться у чеку.

Чек у кафе Тбілісі / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Щоправда, росіяни не оцінили такий допис у фотоблогу Дар'ї. Так, вони почали скаржитися, тому Instagram видалив сторіз Трегубової.

"Убогим окупантам тільки й лишається, що скаржитися на наші сторіз", - підсумувала знаменитість.

Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, тим часом актор Юрій Великий оригінально обстібав мобілізацію в Росії. Він зняв кумедну пародія на росіянку, яка скаржиться на таке рішення влади.

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