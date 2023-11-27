Дар'я Трегубова показалася у купальнику на морозі та посвітила стрункими ніжками

Артистка знялася у сміливому фотосеті.
Українська телеведуча й акторка Дар'я Трегубова потішила підписників сміливим фотосетом, який вона зробила на морозі.
Чорно-білими кадрами артистка поділилася у своєму Instagram. До слова, знаменитість знялася у чорному суцільному купальнику на морозі. Фотосет зірки відбувся на балконі.
"Настрій останнього тижня осені", - підписала кадри акторка.
Щоправда, Трегубова була не лише в одному купальнику. Образ акторка доповнила хутряним пальтом світлого кольору та взуттям на підборах. Також Дар'я зробила яскравий макіяж та укладку.
У коментарях під серією світлин підписники просто засипали акторку компліментами. Вони зазначили, що їхня кумирка має неабияк струнку фігуру, а також довгі та худорляві ніжки.
- Шикарні ніжки у вас!
- Неймовірна та прекрасна!
- Дуже гарна жінка!
Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу потішила фанів сміливим фотосетом. Виконавиця знялася у спідньому та в шубі і засвітила апетитну фігуру.
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