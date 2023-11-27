Дар'я Трегубова показалася у купальнику на морозі та посвітила стрункими ніжками

Українська телеведуча й акторка Дар'я Трегубова потішила підписників сміливим фотосетом, який вона зробила на морозі.

Чорно-білими кадрами артистка поділилася у своєму Instagram. До слова, знаменитість знялася у чорному суцільному купальнику на морозі. Фотосет зірки відбувся на балконі.

"Настрій останнього тижня осені", - підписала кадри акторка.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Щоправда, Трегубова була не лише в одному купальнику. Образ акторка доповнила хутряним пальтом світлого кольору та взуттям на підборах. Також Дар'я зробила яскравий макіяж та укладку.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

У коментарях під серією світлин підписники просто засипали акторку компліментами. Вони зазначили, що їхня кумирка має неабияк струнку фігуру, а також довгі та худорляві ніжки.

Шикарні ніжки у вас!

Неймовірна та прекрасна!

Дуже гарна жінка!

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу потішила фанів сміливим фотосетом. Виконавиця знялася у спідньому та в шубі і засвітила апетитну фігуру.

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