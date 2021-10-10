Дар'я Трегубова про те, чому здебільшого грає негативні ролі: "Я стерво"

Також акторка розповіла, яку роль хотіла б зіграти у фільмі про Джеймса Бонда.
Відома українська акторка та телеведуча Дар'я Трегубова за свою творчу кар'єру встигла знятися у понад 70 проєктах.
Однак зірка зазвичай грає ролі негативних персонажок. Як розповіла знаменитість "Світському життю", їй просто не личить грати позитивних героїнь.
"Я вже встигла знятися у понад 70 роботах - це і фільми, і серіали. У понад 50 проєктах з них, я грала поганих героїнь. І на це є проста відповідь. Хороша жінка у кіно - вона завжди має бути жертвою, а я одразу маю занадто впевнений та задоволений від життя вигляд. Я стерво", - розповіла Дар'я.
Але, схоже, акторці це до вподоби. Адже вона поділилась, що з самого дитинства, коли дивилася фільми про Джеймса Бонда, завжди хотіла зіграти "головну антогоністку".
"Я ніколи не бачила себе в ролі дівчини Бонда. Я завжди хотіла бути головною антогоністкою. Я була б злом. Це просто моя мрія", - поділилась акторка.
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