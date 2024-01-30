Дар'я Трегубова розповіла про стосунки її ексчоловіка з їхньою спільною донькою

Акторка також зізналася, чи вільне її серце зараз.

Українська телеведуча й акторка Дар'я Трегубова, яка раніше ділилася фото у купальнику на морозі, відверто розповіла про стосунки її доньки з ексчоловіком, з яким вони вже тривалий час не разом.

Так, знаменитість зізнається, що вони з ексобранцем залишилися у чудових стосунках. Ба більше, він не лише спілкується з донькою, але й часто відвозить її до школи.

"Регулярно спілкується. Він щодня її зранку забирає й везе до школи, бо йому по дорозі. А ми у прекрасних стосунках. Я вважаю, що коли у пари є діти, влаштовувати "Монтеккі й Капулетті" – абсолютно незріла позиція. Бо щастя дітей – це найважливіше", - розповіла ведуча на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Дар'я Трегубова з донькою / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Також знаменитість відповіла, чи перебуває вона зараз у стосунках. За словами Трегубової, її серце досі вільне.

"Я б не сказала. Думаю, що не даю зараз волі жодним емоціям, намагаюся тримати себе в принципі. Загалом, в затисненому стані. Не закохуюся я поки що", - зізналася Даша.

Зазначимо, Даша Трегубова 2011 року вийшла заміж за бізнесмена, ім'я якого тримає у таємниці. І майже через рік після народження у них доньки вони розлучилися. За її словами, вони не витримали чергової кризи. Зокрема, подружжя постійно сварилося через щільні робочі графіки зірки й різні погляди на побут і життя в цілому. А також на заваді щасливому шлюбу стали різні характери.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська також прокоментувала, які стосунки їм вдалося зберегти з спільними дітьми після розлучення.

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