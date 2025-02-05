Дар'я Трегубова відверто розповіла, чим здивувала її Полякова

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова стала гостею закритої презентації книги Аніти Луценко, яка нещодавно відбулася у Києві.

Так, на заході зірка зізналася, що вже давно дружить з Анітою, тому не могла пропустити цю подію. "Ми дружимо дуже давно, ще навіть до того, як Аніта стала відомою на всю країну тренеркою. Вона завжди мене морально у всьому підтримує, і зараз я навіть сама періодично тренуюся на її онлайн-програмі", - поділилася з ТСН.ua Трегубова.

Дар'я Трегубова

Також Трегубова зізналася, як відчуває себе напередодні 45-річчя, і чи не було у неї колись бажання приховати свій вік, як це свого часу робила співачка Оля Полякова. Нагадаємо, 2022-го року відома артистка шокувала зізнанням, що від початку кар’єри вказувала свій несправжній вік, а саме на п'ять років менше.

"Це дійсно смішно. Бо я Олю знаю дуже давно, вона мене старша на рік. І коли я тільки вступала до інституту, вона вже там вчилася. І коли я бачила, скільки їй вказують років у ЗМІ, дуже дивувалася. Це ж тоді виходило, що вона мала вступити до інституту років у 13. Але я її розумію, як і кожна, мабуть, жінка, яка б хотіла трохи бути молодшою. Але зараз, чесно вам скажу, я повністю задоволена своїм віком. Через місяць мені виповниться 45 років, і я вважаю, що багато чого досягла, і разом з тим, є куди розвиватися далі. Я в гармонії зі своїм віком, чого бажаю кожній жінці", - поділилася з ТСН.ua Трегубова.

До речі, нова книга Аніти Луценко "15 вечорів із Хезер" саме про те, як у будь-якому віці почуватися щасливим. Окрім порад 75-річної британки на ім'я Хезер там зібрані рецепти смачних страв і цікаві факти про традиції та побут британців. До слова, коли Аніта Луценко презентувала книгу в Києві, то влаштувала благодійний аукціон. Спортсменка за приголомшливу суму продала обід з собою.

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