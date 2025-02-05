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Дар'я Трегубова відверто розповіла, чим здивувала її Полякова

Дар'я Трегубова відверто розповіла, чим здивувала її Полякова

Також відома акторка розказала, як сприймає свій вік зараз

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова стала гостею закритої презентації книги Аніти Луценко, яка нещодавно відбулася у Києві.

Так, на заході зірка зізналася, що вже давно дружить з Анітою, тому не могла пропустити цю подію. "Ми дружимо дуже давно, ще навіть до того, як Аніта стала відомою на всю країну тренеркою. Вона завжди мене морально у всьому підтримує, і зараз я навіть сама періодично тренуюся на її онлайн-програмі", - поділилася з ТСН.ua Трегубова.

Дар'я Трегубова / ©
Дар'я Трегубова

Також Трегубова зізналася, як відчуває себе напередодні 45-річчя, і чи не було у неї колись бажання приховати свій вік, як це свого часу робила співачка Оля Полякова. Нагадаємо, 2022-го року відома артистка шокувала зізнанням, що від початку кар’єри вказувала свій несправжній вік, а саме на п'ять років менше. 

"Це дійсно смішно. Бо я Олю знаю дуже давно, вона мене старша на рік. І коли я тільки вступала до інституту, вона вже там вчилася. І коли я бачила, скільки їй вказують років у ЗМІ, дуже дивувалася. Це ж тоді виходило, що вона мала вступити до інституту років у 13. Але я її розумію, як і кожна, мабуть, жінка, яка б хотіла трохи бути молодшою. Але зараз, чесно вам скажу, я повністю задоволена своїм віком. Через місяць мені виповниться 45 років, і я вважаю, що багато чого досягла, і разом з тим, є куди розвиватися далі. Я в гармонії зі своїм віком, чого бажаю кожній жінці", - поділилася з ТСН.ua Трегубова.

До речі, нова книга Аніти Луценко "15 вечорів із Хезер" саме про те, як у будь-якому віці почуватися щасливим. Окрім порад 75-річної британки на ім'я Хезер там зібрані рецепти смачних страв і цікаві факти про традиції та побут британців. До слова, коли Аніта Луценко презентувала книгу в Києві, то влаштувала благодійний аукціон. Спортсменка за приголомшливу суму продала обід з собою.

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