Дар'я Трегубова висловилася про скандальну Оксану Марченко і зустрічі з нею на заходах

Українська телеведуча й акторка Дар'я Трегубова відверто зізналася, що перетиналася зі скандальною ведучою Оксаною Марченко на різноманітних знімальних майданчиках і заходах ще до війни.

Так, акторка пригадала одну з українських премій, куди завітала Марченко. За її словами, зрадниця ще до війни поводила себе доволі показово й нещиро на публіці. І свого часу її виступ з промовою на сцені видався занадто награним. До того ж Дар'я зазначила, що одразу відчуває людську підступність.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Ми перетиналися на подіях. Я пам’ятаю, як наприкінці заходу вийшла Оксана, вручала нагороду й робила промову. Я дуже відчуваю будь-яку нещирість. Оксана прийняла на себе титул "Мати нації". А у мене від цього сіпається око… Якщо я так почну коли-небудь говорити, вдарте мене чимось. Так не можна", - розповіла Трегубова в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно акторка й телеведуча Дар'я Трегубова ділилася подробицями про акторську кар'єру своєї 12-річної доньки. Ба більше, знаменитість зізналася, на що Поліна витрачає свої перші гонорари.

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