Дар'я Трегубова висловилася про ексчоловіка та чи підтримує з ним зв'язок: "Раніше сварилися"

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова висловилася про ексчоловіка та чи підтримує з ним зв'язок після розлучення.

Разом з колишнім обранцем артистка виховує спільну доньку Поліну, якій 13 років. Знаменитість говорить, що заради дитини вони знайшли спільну мову. Окрім того, акторка переконана, що її шлюб не був помилкою, а особливо тому що в них з'явилася донька. Тож Трегубова не бачить сенсу щось стирати зі свого життя. Також, за словами акторки, вони є адекватними людьми та не завдали одне одному карколомного болю, тож підтримують приятельські стосунки.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Я радію з того, що в Поліни адекватні батьки, які знаходять спільну мову. Не схильна вважати, що люди, яких я обирала у своєму житті чи які обирали мене, були помилкою. Взагалі не люблю думати, що ми робимо помилки. Якщо ми з Поліниним татом зустрілися й народили таку неймовірну доньку, значить, це точно не була помилка. Якщо це так, то навіщо нам потрібно стирати щось зі свого життя? Ми не завдали одне одному якогось карколомного болю. Ми просто дуже адекватні люди", — розповіла артистка в інтерв'ю Viva!

Дар'я Трегубова також зізналась, що раніше вони з колишнім могли сваритися, адже в них обох нелегкі характери. Утім, з часом колишнє подружжя знайшло спільну мову, гарно спілкується та підтримує одне одного.

Дар'я Трегубова з донькою / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Я щиро вважаю, що велика дружня родина — це дуже круто. ... Про те, коли ми всі поруч, ми підсилюємо одне одного. Так, ми раніше сварилися з Поліним татом, бо в нас дуже важкі характери, але попри все, ми всі підтримуємо одне одного", — додала артистка.

Зазначимо, Дар'я Трегубова вийшла заміж за батька своєї доньки 2011 року. Чоловіком акторки став український бізнесмен, але його ім'я вона приховує. У цьому шлюбі знаменитість народила доньку Поліну.

До речі, 13-річна дівчинка вже пішла стопами зіркової мами. Поліна розвиває акторську кар'єру. Щоправда, Дар'я Трегубова зізнавалась, що не надто хотіла б, аби її донька ставала акторкою, та пояснювала чому.

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