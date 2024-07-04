Дар'я Трегубова зізналась, що більше не самотня, та розповіла про свого бойфренда

Артистка поділилася, що в її особистому житті сталися зміни.

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова привідкрила завісу особистого життя.

Знаменитість у коментарі для "Люкс ФМ" зізналась, що більше не самотня. У житті Трегубової з'явився коханий чоловік, з яким вона перебуває в романтичних стосунках. За словами артистки, обранець поступово заповнює собою її серце.

"Наразі щось змінилося. Можна сказати, що вже трошки серце починають займати, і досить активно", - поділилася знаменитість.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Щоправда, більше деталей про нові стосунки Дар'я Трегубова не стала розкривали. Але судячи зі слів акторки, їхній роман почався нещодавно, але стрімко розвивається.

Зазначимо, про особисте життя Дар'ї Трегубової мало що відомо. Акторка була заміжня, однак шлюб тривав недовго. Пара розлучилася, адже чоловік хотів кардинально змінити спосіб життя знаменитості, аби вона стала домогосподаркою та присвятила себе родині. Сама ж Трегубова була проти цього. У колишнього подружжя є спільна донька Поліна. Після розлучення в артистки були стосунки.

Дар'я Трегубова з донькою / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, нещодавно зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон закрутила новий роман. Британську акторку заскочили за солодкими обіймами та поцілунками з палким брюнетом.

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