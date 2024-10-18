Дар'я Трегубова зізналася, чому виступає проти акторської кар'єри доньки: "Батьківська мрія"

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова висловилася про роботу її доньки Поліни.

Так, 13-річна дівчина пішла стопами мами та нині активно розвиває акторську кар'єру. Ба більше, донька Трегубової має власного агента, який допомагає їй віднаходити кастинги на різні проєкти.

"Майже кожного дня її агентка присилає їй кастинги: Поля проходить, якісь ні, але вона вже давно заробляє сама. Вважаю, у сучасному світі це важливо – такий різновид економічного виховання", - поділилася Трегубова в інтерв'ю РБК-Україна.

Дар'я Трегубова з донькою / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Щоправда, Даша зізнається, що не про таке майбутнє для доньки мріє. Знаменитість пояснює, що Поліна обдарована аналітичними здібностями та добре тямить у математиці. Тож, Трегубова хотіла б, щоб Поліна пов'язала роботу саме з цією галуззю, а акторство зробила своїм хобі. Проте додає, що у будь-якому разі ні до чого не змушує доньку й це буде виключно її особистий вибір.

"Якщо чесно, я б не хотіла, щоб Поля ставала акторкою. Нехай акторство буде її хобі – як це в мене. У Полі добре йде математика, в неї неабиякі аналітичні здібності, і мені б хотілося, щоб вона обрала якусь спеціальність, де ці її риси можна розкрити. Наприклад, щоб вона мала власний продакшн, де за бажанням могла б зніматися як акторка. Отака моя батьківська мрія… Але це її вибір, я не буду втручатися", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Трегубова розповідала про свій новий роман і бойфренда.

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