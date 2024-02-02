Дар'я Трегубова зізналася, як її 12-річна донька стала акторкою і куди витрачає свої гонорари

Українська телеведуча й акторка Дар'я Трегубова зізналася, чи мала вона вплив на акторську кар'єру доньки Поліни.

12-річна дівчина вже тривалий час знімається у кіно й рекламах. Втім, зіркова мама одразу заперечила свій вплив на акторську кар'єру доньки. Вона запевняє, що тривалий час навіть не з'являлася з донькою на кастингах. Туди Поліну водила помічниця акторки. Тим паче дівчину не могли впізнати за її ініціалами, оскільки вона носить батькове прізвище.

"Жодної протекції я для неї не робила. У Поліни прізвище не моє, татове – Громова. На проби вона ходила з моєю помічницею. А на той час дівчинку на роль шукали вже кілька місяців: щоб могла і грати, і співати. Режисерка побачила Поліну, вона їй дуже сподобалася, сказала: "Це наша дівчинка". І тільки через деякий час мене зустрів продюсер цієї стрічки зі словами: "Я не зрозумів: твою доньку затвердив на головну роль?", - розповіла Трегубова в інтерв'ю oboz.ua.

Дар'я Трегубова з донькою / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

До того ж артистка зазначила, що 12-річна Поліна вже отримує гонорари за роботу в кадрі. Щоправда, зізнається Трегубова, вони значно менші, аніж у повнолітніх акторів. До слова, Дар'я вирішила поки відкладати гроші дитини. Хоча й дозволяє їй робити власні покупки.

Дар'я Трегубова з донькою / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Є така несправедлива частина в нашому кіно (і не тільки в нашому): дітям платять менше, при тому, що залучені в процесі вони дуже щільно. Гонорари у Полі були і є – я давно їх відкладаю. Ці кошти ми трошки витрачали разом з моїми грошима на життя в Польщі. Вона ставиться до грошей спокійно – дуже любить робити нам подарунки. Навіть коли їй на день народження надарували грошей, не витратила на себе, а накупила на Новий рік всім подарунки", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Трегубова розповідала про стосунки доньки з її батьком, з яким акторка розлучилася багато років тому.

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