Дар’я Петрожицька приголомшила архівним фото 12-річної давнини: "Мало хто мене такою пам’ятає"

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Зірка серіалу «Папік», акторка та телеведуча Дар’я Петрожицька поділилася архівним фото, яке неабияк здивувало її шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадр, зроблений ще 2013 року, коли їй було лише 22. На знімку майбутня телезірка позує з коротким каре та у темних окулярах, а волосся має світлий відтінок. Петрожицька з гумором зізналася, що мало хто пам’ятає її у такому образі.

«2013 рік. Мало хто мене такою знає чи пам’ятає. Але так, я колись була з каре і блонді (жовтою)», — написала Дар’я, додавши кумедний смайлик.

Дар'я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Леся Нікітюк у жартівливій формі відповіла Дар’ї Петрожицькій, яка влітку 2025 року публічно розкритикувала гру медійних людей у кіно, які, не мають акторської освіти. Ця заява викликала жваву дискусію в Мережі. Телеведуча вже відповідала акторці на звинувачення, проте під час зустрічі на розважальному шоу Нікітюк пригадала Петрожицькій колишні образи.