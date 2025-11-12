- Дата публікації
Дар’я Петрожицька приголомшила архівним фото 12-річної давнини: "Мало хто мене такою пам’ятає"
Артистка пригадала свої юні роки та здивувала шанувальників кардинально іншим образом.
Зірка серіалу «Папік», акторка та телеведуча Дар’я Петрожицька поділилася архівним фото, яке неабияк здивувало її шанувальників.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадр, зроблений ще 2013 року, коли їй було лише 22. На знімку майбутня телезірка позує з коротким каре та у темних окулярах, а волосся має світлий відтінок. Петрожицька з гумором зізналася, що мало хто пам’ятає її у такому образі.
«2013 рік. Мало хто мене такою знає чи пам’ятає. Але так, я колись була з каре і блонді (жовтою)», — написала Дар’я, додавши кумедний смайлик.
Нагадаємо, нещодавно телеведуча Леся Нікітюк у жартівливій формі відповіла Дар’ї Петрожицькій, яка влітку 2025 року публічно розкритикувала гру медійних людей у кіно, які, не мають акторської освіти. Ця заява викликала жваву дискусію в Мережі. Телеведуча вже відповідала акторці на звинувачення, проте під час зустрічі на розважальному шоу Нікітюк пригадала Петрожицькій колишні образи.