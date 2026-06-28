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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Дар'я Петрожицька розчулила, як наречений зустрічав її вдома після тривалої розлуки

Парочка живе на дві країни: акторка в Україні, а її коханий — у Німеччині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Українська акторка та ведуча Дар’я Петрожицька вперше за тривалий час зустрілась зі своїм нареченим Олексієм.

Річ у тім, що закохані будують стосунки на відстані. Акторка проживає та працює в Україні, а от її обранець — у Німеччині. Тож, парочці не так часто випадає нагода зустрітися. Проте нарешті Дар’я Петрожицька знайшла у своєму насиченому графіку вільні дні та приїхала до коханого до Гамбурга.

В Instagram-stories акторка розчулила, як бойфренд зустрічав її вдома. Олексій підготувався до приїзду нареченої. Він подарував їй букет півоній та рожеву повітряну кульку у формі сердечка. Обранець артистки прикрасив будинок написом, в якому йшлося «Ласкаво прошу вдома». Окрім того, він зустрічав артистку з хлопавкою, з якої розліталося конфетті у формі зірочок.

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Зазначим, Дар’я Петрожицька вже понад п’ять років перебуває в стосунках із коханим Олексієм. 2023 року пара заручилась. Проте з весіллям закохані не квапляться, оскільки хочуть організувати пишне свято після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко оголосила, що виходить заміж вдруге. Артистка під час відпочинку в Туреччині заручилась зі своїм бойфрендом, манекенником Юрієм Савранським.

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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