Дар'я Петрожицька розкрила свою найбільшу вагу і чому не може схуднути: "Є питання зі здоров'ям"

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

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Українська акторка Дар’я Петрожицька відверто заговорила про свою вагу і чому не може її підтримувати.

Артистка на проєкті «Наодинці з Гламуром» припускає, що саме зараз перебуває у максимальній вазі. Знаменитість схудне, але кілограми повертаються. Акторка чесно зізнається, що не може легко підтримувати стабільну вагу, оскільки в неї є певні проблеми зі здоров’ям, а саме з гормонами.

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«Максимальну вагу я не скажу, мені здається, зараз у мене максимальна вага. Можливо, я зараз трошки схудла. На жаль, я не можу підтримувати фігуру так легко, як це роблять всі, бо в мене є питання зі здоров’ям. Дівчата, які мають питання з гормонами, вони зрозуміють, чому ця вага коливається. Я навіть вже звикла, що це триває тривалий час», — говорить акторка Анні Севастьяновій.

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Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Дар’я Петрожицька також зізнається, що коливання її ваги не залежать від харчування чи спорту. В артистки проблеми з гормонами, тому кілограми то збільшуються, то зменшуються. Особливо це стає відчутно з віком. Однак сама ж акторка до цього звикла, як і до коментарів про її зовнішній вигляд. Найголовніше, що вона знає, що саме відбувається з її організмом.

«Я навіть звикла до коментарів, на кшталт щось вона поправилась. Я знаю, чому я поправилась, знаю, чому через місяць знову схудла. Це туди-сюди коливання, які від мене не залежать, щоб я не їла. У дівчат це нормальна історія, на жаль. Ми маємо бути до цього готові, що коли в нас проблеми з гормонами, то у нас вага скаче туди-сюди. Чим старше ми стаємо, тим більше це все видно», — поділилась артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Інтерв’ю ДАР’Ї ПЕТРОЖИЦЬКОЇ: наречений у Німеччині, критика фігури та «ПАПІК»

Нагадаємо, нещодавно Дар’я Петрожицька відверто розповіла про складний період у стосунках із нареченим. Парочка вже тривалий час зустрічається на відстані.

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