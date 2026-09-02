Дар'я Петрожицька зізналась у тяжкому періоді в п'ятирічних стосунках із нареченим на відстані

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

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Українська акторка Дар’я Петрожицька зізналась у тяжкому періоді в стосунках із нареченим, з яким вже п’ять років зустрічається на відстані.

Артистка проживає в Україні, тим часом її обранець Олексій — у Німеччині. Знаменитість на проєкті «Наодинці з Гламуром» не приховує, що будувати стосунки на відстані насправді складно. Зокрема, парі доводиться переживати й складні моменти. За словами Дар’ї Петрожицької, у них із коханим був доволі тяжкий період.

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Тим не менш, вони продовжують бути разом. Дар’я Петрожицька не береться загадувати, як складеться далі їхнє спільне майбутнє. Однак знаменитість запевнила, поки їм комфотрно, то вони й надалі розвиватимуть ці стосунки.

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Дар’я Петрожицька з нареченим / © instagram.com/petrozhitskaya

«Ми п’ять років на відстані. Це загадка, мабуть, і для нас (як вдається будувати так стосунки — прим. ред.). Поки ми живемо. Дуже важко, коли ви дійсно весь час на відстані, дуже важко відслідкувати цю зміну. Ну, ми якось живемо, на жаль, в таких обставинах, тільки я можу до нього їздити. Це все дуже складно, був дуже важкий період, але поки що ми тримаємося. Я не знаю, куди це все призведе. Але поки це обом потрібно — це існує», — говорить акторка Анні Севастьяновій.

До речі, нещодавно Дар’я Петрожицька їздила до бойфренда. У подарунок артистка привезла йому безліч українських продуктів. Окрім того, акторка насмажила обранцеві його улюблені відбивні.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька - про Цимбалюка, Мішина - про особисту драму

Нагадаємо, нещодавно артистка Наталка Денисенко розкрила, що відбувається в її стосунках із чоловіком після весілля. Акторка поділилась, як змінилось їхнє спільне життя.

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