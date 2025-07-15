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Дар'я Трегубова на приватному гелікоптері політала над Дубаєм і зачарувала кадрами
Артистка поділилася, чому саме ця подорож стала для неї особливою.
Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова поділилася, як минає її літня відпустка.
За словами зірки, вона вперше запланувала відпочити у подорожі влітку, адже до цього завжди обирала зиму. Так, Дар'я розповіла, що прилетіла до Дубаю й показала, як насолоджується неймовірним краєвидом зі свого номеру.
Щоб ще більше дослідити місто, акторка орендувала гелікоптер і поспоглядала красу довкола з висоти пташиного польоту, наробивши фото. Дар'я зазначила, що перебувала в Дубаї всього два дні, тож спеціально організувала собі "найшвидше знайомство з містом".
"Ніколи не мріяла відвідати Дубай, але побачивши цей вид зі своєї тераси, зрозуміла, що помилялася. Саме тут розпочала свою першу відпустку влітку (а не взимку, як завжди). І на цьому недовгому, але дуже потрібному, відпочинку планую вигулювати речі українських брендів", — написала Трегубова.
Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська показала, як минає її відпочинок із дітьми та чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим. Родина відпочиває на сонячному курорті.