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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Дар'я Трегубова на приватному гелікоптері політала над Дубаєм і зачарувала кадрами

Артистка поділилася, чому саме ця подорож стала для неї особливою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дар'я Трегубова

Дар'я Трегубова

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова поділилася, як минає її літня відпустка.

За словами зірки, вона вперше запланувала відпочити у подорожі влітку, адже до цього завжди обирала зиму. Так, Дар'я розповіла, що прилетіла до Дубаю й показала, як насолоджується неймовірним краєвидом зі свого номеру.

Щоб ще більше дослідити місто, акторка орендувала гелікоптер і поспоглядала красу довкола з висоти пташиного польоту, наробивши фото. Дар'я зазначила, що перебувала в Дубаї всього два дні, тож спеціально організувала собі "найшвидше знайомство з містом".

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

"Ніколи не мріяла відвідати Дубай, але побачивши цей вид зі своєї тераси, зрозуміла, що помилялася. Саме тут розпочала свою першу відпустку влітку (а не взимку, як завжди). І на цьому недовгому, але дуже потрібному, відпочинку планую вигулювати речі українських брендів", — написала Трегубова.

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська показала, як минає її відпочинок із дітьми та чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим. Родина відпочиває на сонячному курорті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
271
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