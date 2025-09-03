- Дата публікації
-
- Гламур
- 83
- 1 хв
Дар'я Трегубова ніжно привітала доньку з 14-річчям і приголомшила, як вона подорослішала
Донька Дар'ї Трегубової святкує день народження. Акторка влаштувала для Поліни сюрприз.
Українська акторка й телеведуча Дар'я Трегубова повідомила про важливе свято в її родині.
У доньки знаменитості день народження. 3 вересня Поліні виповнюється вже 14 років. У своєму Instagram артистка присвятила донечці вітальний допис. Акторка зазначила, що не є перфекціоністкою, але дещо все ж таки зробила ідеально – народила та виховала Поліну.
"Не вважайте за перфекціонізм…Але це у своєму житті я зробила ідеально! 14 сьогодні (3 вересня – прим. ред.)", - зазначила акторка.
Також Дар'я Трегубова показала, який сюрприз підготувала для Поліни. Артистка прикрасила кімнату рожевими повітряними кульками, що були надуті гелієм. Поліна вже влаштувала святковий імпровізований фотосет, результатом якого акторка поділилася у фотоблогу. На кадрах можна помітити, як дівчинка неабияк подорослішала.
Нагадаємо, нещодавно Дар'я Трегубова відверто розповіла про складні стосунки з батьком. Артистка не спілкується з ним та пояснила, через що так сталося.