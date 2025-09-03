ТСН у соціальних мережах

Дар'я Трегубова ніжно привітала доньку з 14-річчям і приголомшила, як вона подорослішала

Донька Дар'ї Трегубової святкує день народження. Акторка влаштувала для Поліни сюрприз.

Дар'я Трегубова з донькою

Дар'я Трегубова з донькою / © instagram.com/dasha.tregubova

Українська акторка й телеведуча Дар'я Трегубова повідомила про важливе свято в її родині.

У доньки знаменитості день народження. 3 вересня Поліні виповнюється вже 14 років. У своєму Instagram артистка присвятила донечці вітальний допис. Акторка зазначила, що не є перфекціоністкою, але дещо все ж таки зробила ідеально – народила та виховала Поліну.

"Не вважайте за перфекціонізм…Але це у своєму житті я зробила ідеально! 14 сьогодні (3 вересня – прим. ред.)", - зазначила акторка.

Донька Дар'ї Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Донька Дар'ї Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Також Дар'я Трегубова показала, який сюрприз підготувала для Поліни. Артистка прикрасила кімнату рожевими повітряними кульками, що були надуті гелієм. Поліна вже влаштувала святковий імпровізований фотосет, результатом якого акторка поділилася у фотоблогу. На кадрах можна помітити, як дівчинка неабияк подорослішала.

Донька Дар'ї Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Донька Дар'ї Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Трегубова відверто розповіла про складні стосунки з батьком. Артистка не спілкується з ним та пояснила, через що так сталося.

