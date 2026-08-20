Дар’я Трегубова попрощалася зі своїм фірмовим блондом і показала новий колір волосся: до та після

Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Українська акторка Дар’я Трегубова здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу — зірка відмовилася від звичного світлого волосся та приміряла новий відтінок.

46-річна знаменитість показала результат своїм підписникам в Instagram. Новий колір волосся Трегубова продемонструвала на фото зі знімального майданчика після нічного обстрілу Києва 20 серпня.

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Акторка постала в кількох ефектних образах. Зокрема, приміряла декілька суконь, а також поєднала зелену блузку з чорним мереживним топом. Утім, найбільше уваги привернула саме її зачіска — замість звичного блонду волосся Даші тепер має теплий карамельний відтінок. Схоже, експеримент із зовнішністю пов’язаний із новим проєктом, у якому зараз задіяна акторка.

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Дар’я Трегубова з новим кольором волосся / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар’я Трегубова з новим кольором волосся / © instagram.com/dasha.tregubova

«Ну, привіт», — лаконічно підписала кадри Трегубова, додавши емодзі губ.

Судячи з реакції аудиторії, новий образ Дар’ї Трегубової припав шанувальникам до душі. Акторка ж поки не розкриває усіх деталей свого перевтілення та не уточнює, чи надовго вирішила залишити саме такий колір волосся.

Боже, як же тобі личить!

Вау! Розкішна!

Дашо! Тобі дуже личить цей колір!

Ця жінка стала не схожою на інших

Нагадаємо, нещодавно Дар’я Трегубова також оголосила про розрив із бойфрендом. Акторка чесно зізналась, що відбувається в її особистому житті.

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