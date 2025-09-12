Дар’я Трегубова потрапила в кумедний курйоз під час відпочинку в ОАЕ

Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Українська телеведуча та акторка Дар’я Трегубова під час поїздки до ОАЕ спробувала незвичне й доволі екстремальне заняття.

У своєму Instagram зірка продемонструвала, як занурилася у величезний акваріум в Dubai Mall — найбільшому торговельно-розважальному центрі світу — аби поплавати серед акул і різноманітних морських мешканців. Трегубова зізналася, що враження були надзвичайні, адже одночасно спостерігала за морським світом і відчувала на собі погляди відвідувачів.

Попри позитивний досвід, зірка розповіла, що з нею сталося дещо досить смішне та навіть незвичайне. Дар’ю за голову вкусила велика рибина, проте знаменитість не розгубилася.

"Дуже яскраві враження — плавання з акулами в акваріумі. Поки ти спостерігаєш за морським світом, натовп за склом спостерігає за тобою. А ще мене вкусила за голову риба. Мозок ніби не зачепила — але гарантій немає", — пожартувала телеведуча.

Фани артистки у коментарях зазначили її сміливість та почуття гумору. Одні захоплювалися тим, що вона наважилася на такий крок, інші жартували про "риб’ячий укус", який вона дістала під час занурення.

